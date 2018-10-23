TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

Proje kapsamında Ebru Nayim Fen Lisesi, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Çorlu Şahinler Ortaokulu ve Çerkezköy Nurullah Narin Ortaokulu ile işbirliğine gidildi.

10-18 yaş aralığındaki ilkokul, ortaokul, ortaöğretim çağındaki öğrenciler ile veliler ve Tekirdağ halkı projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Proje ile çocukların bilgi, beceri ve düşünme kapasitesini artırıp; problem çözme becerilerini geliştirerek, bilimsel gerçeklikler ışığında hayatla ilgili daha anlaşılır, etkili ve kalıcı çözümler sağlamalarına dair bakış açısı kazanmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında 24-25 Ekim tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesinde 14, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde 5, Ebru Nayim Fen Lisesinde 7, Tekirdağ Anadolu Lisesinde 10, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulunda 7, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezinde 13, Çorlu Şahinler Ortaokulunda 10 ve Çerkezköy Nurullah Narin Ortaokulunda 5 olmak üzere olmak üzere toplam 71 atölye çalışması yürütülecek. 2 gösteri deneyi atölyesi ile bu sayı 73 olacak. Ayrıca Ebru Nayim Fen Lisesi ve Çorlu Şahinler Ortaokulunda alanlarında uzman akademisyenler tarafından 3 seminer verilecektir. Atölye çalışmaları ise öğrenci yaş grubuna göre sınıflandırıldı.

Projenin açılış programı 24 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Tekirdağ Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek.