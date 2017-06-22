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22 Haziran 2017 10:53

Tugay Komutanlığında şehit ve gazi ailelerine iftar

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Eşi Zuhal Ceylan, 8.

Tugay Komutanlığında şehit ve gazi ailelerine iftar

22 Haziran 2017 10:53

Mekanize Tugay Komutanlığının düzenlediği İftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.


Tekirdağ Orduevinde düzenlenen iftar yemeğine Vali Mehmet Ceylan, eşi Zuhal Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cöne, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri katıldı. İftar yemeğinde şehitler için çeşitli dualarda okundu. İftardan sonra yapılan sohbetlerin ardından program sona erdi.




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