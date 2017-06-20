Turizm sorunları tartışıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye hizmet binasında, Başkan Albayrak’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları; Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanları, Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan Dilşad Ergin, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal, TÜRSAB Trakya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Çebi, Trakya Extrem Turizm Seyahat Acentası Genel Müdürü Sadri Özel ve Gazeteci Güven Serim katıldı.

Tekirdağ’ın turizm potansiyelinin ve yatırımlarının arttırılmasına yönelik projelerin ele alındığı toplantıda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan Dilşad Ergin sunum yaptı. Ergin sunumda katılımcılara Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’nün 2014-2017 yılları arasında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dilşad Ergin sunumunda katılımcıları Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde hayata geçen Miras Atölyesi 1, Uçmakdere Mahallesinde hayata geçen Miras Atölyesi 2, Şarköy ilçesindeki erken dönem Osmanlı Mimarisi örneği olan Güzelköy Cami-Çeşme ve Hamamının turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanması beklenen Hagios Ioannes Theologos Manastırı ve Tepeköy Kilisesi ile ilgili bilgilendirdi. Dilşad Ergin yalnızca Süleymanpaşa ve Şarköy İlçelerinde değil il genelinde kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için projelerin yapıldığını belirtti.

Ergin sunumunda ayrıca, Miras Atölyesi 1 kapsamında 16 adet yapının projeleri teslim alındığını, kurula onay için gönderildiğini, bu yapılardan 14’ünün Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırmaları işlemi tamamlandığını belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması için projelerin onaylanmasının beklendiğini dile getiren Ergin, gerekli onayların verilmesi halinde, mevcutta var olan yapılardan başlanarak, 2019 yılına kadar 7 projenin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Miras Atölyesi 2 kapsamında da 15 adet yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri teslim alındığını, kurula onay için gönderildiğini belirtti. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun projeleri gündeme geç aldığının altını çizen Ergin, onay süreçlerinin uzamasından dolayı büyük hazırlıklar ve çalışmalar gerçekleştirilen projelerin beklediğini söyledi.

Ergin ayrıca toplantıda Trakya Bölgesi kapsamında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan projelerin çoğunluğunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin tarihine ve kültürüne verdiği önemin altını çizdi.

Dilşad Ergin’in ardından Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Kırsal Turizm Çalışmaları ile bilgiler verdi. Aslan gerçekleştirilen projeler, faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmaların 10 kırsal mahallede sürdürüldüğünü söyleyen Aslan, projeler kapsamında yaşan sıkıntıları, talep ve ihtiyaçları Başkan Albayrak’a aktardı.

Toplantı sonunda Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin tarihine ve kültürüne her zaman sahip çıkacağını belirterek ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.