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28 Haziran 2018 15:13

Türk işi tedbir

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar, devrilmek üzere olan telefon direğini iple bağladı.

Türk işi tedbir

28 Haziran 2018 15:13


Çorlu’da Eski Çerkezköy Caddesi Esen 1. Sokak üzerinde devrilmek üzere olan telefon direğini yanındaki apartmanın dükkan kepenklerine iple bağlayan vatandaşlar olası bir tehlikeye karşı kendilerince önlem aldı. Direğin yaklaşık bir aydır aynı şekilde durduğunu öne süren vatandaşlar yetkilerin çözüm bulmasını istedi.


Vatandaşlar, "Sokak üzerinde bütün gün çocuklar oynuyor. Direğin devrilerek çocuklara, apartmana girenlere çıkanlara, yoldan geçenlere ya da park eden araçlara zarar vermesinden endişe ediyoruz ve bir an evvel gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.




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