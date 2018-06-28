Türk işi tedbir

Çorlu’da Eski Çerkezköy Caddesi Esen 1. Sokak üzerinde devrilmek üzere olan telefon direğini yanındaki apartmanın dükkan kepenklerine iple bağlayan vatandaşlar olası bir tehlikeye karşı kendilerince önlem aldı. Direğin yaklaşık bir aydır aynı şekilde durduğunu öne süren vatandaşlar yetkilerin çözüm bulmasını istedi.

Vatandaşlar, "Sokak üzerinde bütün gün çocuklar oynuyor. Direğin devrilerek çocuklara, apartmana girenlere çıkanlara, yoldan geçenlere ya da park eden araçlara zarar vermesinden endişe ediyoruz ve bir an evvel gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.