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25 Temmuz 2018 10:58

Türk Meteorit Çalışma Grubu oluşturuldu

Türkiye’deki meteorit çalışmalarını hızlandırmak, çalışmaları daha organize ve etkili bir biçimde sürdürmek amacıyla oluşturulan "Türk Meteorit Çalışma Grubu" ilk toplantısını Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Türk Meteorit Çalışma Grubu oluşturuldu

25 Temmuz 2018 10:58


Üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Meteorit Çalışma Grubu’nun yapacağı faaliyetler ile Türkiye’de meteorit bilimi ve araştırmalarının ivme kazanacağına inandığını ifade ederek grubun başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını dile getirdi.


Alt çalışma grupları oluşturulmaya başladığını aktaran Yeşiltaş, "Bu alt çalışma gruplarının meteoritler üzerindeki bilimsel hedefleri ve yapacağı çalışmalar tartışılmıştır. Bir koordinasyon kuruluna sahip olan Türk Meteorit Çalışma Grubu, meteoritler alanında bilimsel araştırma yapmış, yapan veya yapacak olan herkesin katılımına açıktır. Grubun etkinliklerinden, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma olanaklarından, finansal destek çağrılarından haberdar olabilmek için http://meteoritcalismagrubu.org/ sitesinden e-posta adresinizle kayıt olmanız yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.




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