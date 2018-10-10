Türkçe konuşan iş adamları Çorlu'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkçe Konuşan İşadamları Buluşmaları kapsamında 20'den fazla ülkeden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen yabancı yatırımcı Çorlulu iş adamları ile bir araya gelerek ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışında konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı girişimciliğin zenginlik demek olduğunu belirterek, "İtalya ve Çin arasındaki coğrafyanın en güçlü ekonomisine sahibiz. Türkiye ekonomisi bugünlere özel sektörümüzdeki büyüme ile geldi. Artık girişimcilik yüzyılında yaşıyoruz ve biliyoruz ki girişimcilik zenginlik demektir. Zenginleşmek için girişimci sayısını arttırmak yeni ticaret kanalları oluşturmak zorundayız. Hatırlayın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya girişimcileri ile ayağa kalktı. Şimdi biz de atılım yaptık ve bir buçuk milyon girişimci sayısına ulaştık” dedi.

Çorlu TSO ev sahipliğinde Enis Sülün Konferans Salonu'nda düzenlenen programla ilgili açıklamalarda bulunan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ise, “20'den fazla ülkeden 50'nin üzerinde Türkçe konuşan yabancı yatırımcıyı ağırlıyoruz. Ana amaç, buradaki girişimcilerimizle işbirliği yapıp ticari hacmin arttırılması. Ticarette dil bazen engel olabiliyor. Burada Türkçe konuşan büyük yatırımcıları bölgemizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki iş insanlarına ticareti arttırıp hem ihracatımızı arttırıp hem de ithalat maliyetlerimizin düşürülmesi anlamında fayda sağlıyoruz. İnşallah tüm üyelerimiz bu ikili görüşmelerden ciddi bir ticaret ve kazanç sağlayacaktır. Burada oluşacak ticari kazanç her şeyden önce memleketimiz için çok ciddi bir fayda oluşturur" diye konuştu.

Beklentilerinin çok üzerinde bir katılım olduğunu kaydeden Volkan, “Çorlu iş dünyası da bu fırsatı iyi değerlendirdi. İş adamları ile bir araya gelip bir şekilde ikili iş görüşmelerine başladılar. Bunun sonuçlarını takip ediyor ve raporluyor olacağız. İnşallah bölge ve ülke ekonomisine faydalı bir süreci yaşayacağız. Her ülkenin kendi masası var, her sektörün kendi masası var. Dileyen işadamlarımız ilgili konu ile alakalı ikili görüşmelerini, kart alışverişlerini, ürün tanıtımlarını ve bir sonraki randevularını planlayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Program kapsamında Irak'tan Kırgızistan'a, Makedonya'dan Bulgaristan'a, Afganistan'dan Pakistan'a kadar çeşitli ülkelerden gelen yatırımcılar, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda iş adamı katıldı.