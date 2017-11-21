Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, uluslararası satranç hakemleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Eski milli satranççı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenen şampiyonada TSF’nin düzenlediği turnuvalarda başarılı olan ve "Türkiye’nin en iyileri" olarak gösterilen 12 sporcu mücadele etti. Toplamda 11 tur süren şampiyonada Mustafa Yılmaz Türkiye satranç şampiyonu olurken, Oğulcan Kanalpmaz ikinci, Efe Mert Kılıç ise üçüncü oldu.

Konuşmalara başlanmadan önce Eski milli satranççı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap’ın hayatı anlatıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye şampiyonasının bu yıl çok güzel noktalanmasının mutluluğunu dile getirerek, “Kendine özgür çok önemli özellikleri ve güzellikleri vardı. Neydi dersek daha önce o yılın adıyla anılan şampiyona lanse edilirken bu yıl başına ve sonuna iki güzel unvan ekledik. Bu yıl elbette Süleymanpaşa belediyesinin çok kıymetli destekleriyle hayata geçen bu turnuvaya Rodostohşah Türkiye Şampiyonası dedik ve ayrıca hanımefendinin çok güzel hayatını özgeçmişini okuduğu Profesör Doktor Sıracettin Bilyap adına dedik. Sıracettin Bilyap 1966 Türkiye şampiyonu bundan sonra da bir gelenek başlattık her yıl Türkiye şampiyonasını sırasıyla Türkiye şampiyonlarımızdan birisinin anısına yapacağız. Kıymetli başkanımızın çok güzel destekleriyle ama tüm ekibin çok çok başından verdiği özverili çalışması ile bugün Türkiye Şampiyonası ne güzel özveriyle yaptığımızın gururu ile karşınızdayız Mustafa Yılmaz’ı 2017 Türkiye şampiyonu olarak gönülden kutluyorum Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha büyük organizasyonlar için her zaman girişimlerine devam edeceklerini vurgulayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonasını Rodosto Cup’da yapacaklarını dile getirerek, “10 gün süren bir maratondan sonra ikincisini yaptığımız Rodostohşahı başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette satranç federasyonumuzun bize güvenmeleri ve onları boşa çıkarmamak bizi onurlandırıyor. Önümüzdeki senelerde Rodostohşah yoluna devam edecek elbette satranç federasyonumuzun destekleriyle ve işbirliğiyle. Bizim markalarımız var marka bir şehir değiliz ama markalar üzerinde yükselen kimlikli bir şehir olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kapanış töreninin sonunda birinci seçilen Mustafa Yılmaz’a 10 bin TL, ikinci olan Oğulcan Kanalpmaz’a 7 bin 500 TL, üçüncü olan Efe Mert Kılıç’a ise 5 bin 500 TL para çeki, kupa ve madalya verildi.