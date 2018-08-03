Türkiye’de bir yılda 34 bin 134 deprem oldu

Dr. Haluk Özener, Türkiye’de bir yıl içinde bin 134 tane deprem meydana geldiğini, bunların 288 tanesinin 4’ten büyük depremler olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin katkılarıyla "Deprem ve Marmara Gerçeğine Bir Bakış" paneli Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Panele, Dr. Haluk Özener, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener ve birçok vatandaş katıldı.

“Etkinliklerimize bugün itibariyle başladık”

Panelde ilk olarak bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, 17 Ağustos depremini hatırlatarak, “17 Ağustos maalesef kötü hatıralarla kötü anılarla hatırladığımız bir yıl. Aynı zamanda bu yıl Kandilli Rasathanesinin kuruluşunun 150 yılı. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde biz bu tarz etkinliklerimize bugün itibariyle başladık ve yoğun bir şekilde de bu ay içerisinde sürdüreceğiz. Kandilli Rasathanesi ile biz 2014 yılında bir protokol çerçevesinde ilk çalışmalarımıza başladık ve yoğun bir şekilde de tüm eğitimler, afetlere hazırlık konuları çeşitli projelerimiz var. Haluk Hocam bu konuda bize desteklerini eksik etmedi harita mühendisleri odasına da ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

“Geçen sene toplam deprem sayısı 34 bin”

Panelde söz alan Dr. Haluk Özener, Türkiye’de bir yılda meydana gelen depremleri söyleyerek, bu depremlerin şiddetlerine değindi. Özener, “Geçen yıl Türkiye’de ve civarında 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem kaydediyoruz. 7 gün 24 saat çalışan merkezimizdeki arkadaşlarımız, 6 arkadaşımız sürekli kampüste kalıyor, deprem nöbetçisi olarak kalıyor. Dönüşümlü olarak arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Sonra bakıyoruz 4’ten büyük deprem kaç tane olmuş? 288 tane deprem olmuş. Geçen sene toplam deprem sayısı 34 bin bunların 288 tanesi 4’ten büyük depremler. Diğerleri 4’ün altındaki depremler. İstatistik olarak baktığımızda bazı aylar az, bazı aylar fazla mesela Ağustos ayında 7 bin 134 tane deprem olmuş” açıklamasını yaptı.

Ayrıca panelde, olası bir Marmara depremin boyutu, oluşturacağı hasarı, yapılması gerekenler ve alınması gereken önemlere değinildi. Panel ardından diğer konuşmacıların anlatımlarının ardından son buldu.