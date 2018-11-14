Türkiye'de kullanımı yasak olan 85 bin TL'lik ilaç yakalandı

Yurt dışından getirdikleri ve Türkiye'de kullanımı yasak olan kaçak tarım ilaçlarını Türkiye'de piyasaya süren 2 kişi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 85 bin liralık kaçak ilaçla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'de kullanımı ve satışı yasak olan tarım ilaçlarını yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilen O.V. ve H.T. isimli iki şahıs Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen, 5 litrelik 35 adet piyasa değeri 85 bin TL olan tarım ilacı ele geçirildi. O.V. ve H.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken şüpheli şahısların haklarındaki yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.