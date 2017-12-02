Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali adıyla düzenlenecek olan programa ilişkin olarak bilgiler veren Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Aytaç Göçmen, “1989 yılından bu yana bu festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak ara verdiğimiz dönemler de oldu. Fakat özellikle son 5 yıldan bu yana ivmeyi yukarı doğru taşıyarak festival yapıyoruz. Kanatlı hayvanlar festivali konusunda Avrupa standartlarına ulaştık. Gerek festival bünyesinde düzenlenecek yarışmalara katılacak evcil kanatlı hayvanlar sayısı, gerek alan büyüklüğü gerekse diğer tüm özellikleri ile Avrupa’daki sayılı festivallerden Türkiye’nin ise en büyük festivali olacak. B tip bir organizasyon için minimum 5 bin metrekarelik bir alan gerekiyor. Biz ise 10 bin metrekarelik bir alanda yapacağız. Evcil kanatlı deyince her türlüsü ötücü kanarya da muhabbet kuşu da papağan da bu festivalde olacak” dedi.

Trakya Fuar Merkezi’nde 10 Aralık 2017 tarihinde düzenlenecek olan fuarda amacın sadece üreticilere hitap etmek olmadığını da kaydeden Göçmen, “Amaç sadece üreticilere hitap etmek değil. Ziyaretçilerin de memnun olması ve güzel bir hafta sonu geçirmelerine de olanak sağlamak olacak. Misafirlerimiz için dinlenme alanları tahsis ettik. Barışın simgesi güvercin masumiyetin simgesi de çocuklar düşüncesinden hareketle, çocuklarımız gelsin evcil kanatlıları görsün sevsin canları sıkılınca oyun parklarında oynasınlar istedik” diye konuştu.