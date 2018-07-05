Türkiye’nin en büyük OSB tesisi incelendi

Vali Mehmet Ceylan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapımına devam edilen, bittiğinde Türkiye’nin en büyük OSB arıtma tesisi olacak Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Mehmet Ceylan ilk olarak Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu ve yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek tesisin inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra inşaat sahasını gezen Vali Ceylan, inşaatın biran önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

İncelemeleri sırasında Vali Mehmet Ceylan’a Çorlu Kaymakamı ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kılıç, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.