Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 11:09

Türkiye’nin en büyük OSB tesisi incelendi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ’da yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük OSB arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin en büyük OSB tesisi incelendi

05 Temmuz 2018 11:09


Vali Mehmet Ceylan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapımına devam edilen, bittiğinde Türkiye’nin en büyük OSB arıtma tesisi olacak Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Mehmet Ceylan ilk olarak Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu ve yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek tesisin inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Daha sonra inşaat sahasını gezen Vali Ceylan, inşaatın biran önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.


İncelemeleri sırasında Vali Mehmet Ceylan’a Çorlu Kaymakamı ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kılıç, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç