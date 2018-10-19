Tutrakan Belediye Meclis Toplantısı Çorlu'da yapıldı

Çorlu'nun kardeş şehri Bulgaristan'ın Tutrakan İlçe Belediye Meclis Toplantısı, Çorlu'da gerçekleştirildi.

Her yıl yeni çalışma programı kapsamında meclis toplantılarını kardeş şehirlerde gerçekleştiren Bulgaristan'ın Silistre iline bağlı Tutrakan Belediye Meclisi, bu yılki toplantısını Çorlu'da yaptı. Çorlu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tutrakan Belediye Başkanı Dimitır Stefanof, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Tryavna Belediye Başkanı Doncho Zahariev'i makamında konuk etti. Ardından meclis toplantılarına katılarak kendilerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Sarıkurt, kardeş Tutrakan Belediyesi ve Tryavna Belediyesi başkan ve meclis üyelerini Çorlu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Turtakan Belediye Başkanı Dimitır Stefanof başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında kent ile ilgili kararlar oy birliği ile alındı. Çorlu'nun kardeş şehri Tutrakan'ın belediye başkanı Dimitır Stefanof, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Tryavna Belediye Başkanı Doncho Zahariev, daha sonra Başkan Sarıkurt'u makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.