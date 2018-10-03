U-14 milli takım seçmeleri Çorlu'da yapıldı

3 ilden 46 sporcunun katıldığı U-14 Milli Takım Trakya Bölge Karması seçmeleri Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Milli Takımlar Trakya Bölge Sorumlusu Kamil Doygun ve farklı illerden gelen antrenörlerin gözetiminde gerçekleştirilen seçmelere Tekirdağ'dan 18, Kırklareli ve Edirne'den 14'er futbolcu katıldı. İlk gün gerçekleştirilen elemeler sonunda sporcu sayısı 23'e düşerken ikinci gün bu sayı 18'e düşürüldü ve kadroya son şekli verildi. Seçilen sporcular 26 Ekim Cuma günü itibariyle Milli Takım Riva Tesisleri'nde kampa girecek.

Milli Takımlar Trakya Bölge Sorumlusu Kamil Doygun yaptığı açıklamada gençleri Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek seçmelere katılan sporculara başarılar diledi.

Doygun, Çorlu Belediyesine de verdiği destekten ve sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.