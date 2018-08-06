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06 Ağustos 2018 16:56

U-14 Milli Takımı Tekirdağ karması seçmeleri Ulaş’ta yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun U-14 Milli Takımı oluşturmak için gerçekleştirdiği Tekirdağ bölge organizasyonu, bölge antrenörleri tarafından Ergene’nin Ulaş sahasında gerçekleştirildi.

U-14 Milli Takımı Tekirdağ karması seçmeleri Ulaş’ta yapıldı

06 Ağustos 2018 16:56


U-14 yaş grubunda 126 futbolcunun katıldığı organizasyonda 17 antrenör görev aldı. Tekirdağ U-14 karmasının en iyi 22 oyuncusunun seçileceği organizasyonu Kaymakam Fatih Kızıltoprak da beraberinde Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur ile birlikte ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Kaymakam Fatih Kızıltoprak sporun öneminden bahsetti ve organizasyonun Ergene ilçesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaymakam Kızıltoprak ayrıca, organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ve tüm antrenör ekibine teşekkür etti ve sporculara başarılar dileyerek, bu tarz çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi.




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