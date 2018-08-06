U-14 Milli Takımı Tekirdağ karması seçmeleri Ulaş’ta yapıldı

U-14 yaş grubunda 126 futbolcunun katıldığı organizasyonda 17 antrenör görev aldı. Tekirdağ U-14 karmasının en iyi 22 oyuncusunun seçileceği organizasyonu Kaymakam Fatih Kızıltoprak da beraberinde Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur ile birlikte ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kaymakam Fatih Kızıltoprak sporun öneminden bahsetti ve organizasyonun Ergene ilçesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Kızıltoprak ayrıca, organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ve tüm antrenör ekibine teşekkür etti ve sporculara başarılar dileyerek, bu tarz çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi.