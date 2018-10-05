Ücretsiz spor salonu hizmeti

Ergene Belediyesinin bu sene Velimeşe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Ergene Belediyesi Spor Salonu'ndan gençler ücretsiz bir şekilde yararlanarak fitness salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

Spora ve sporcuya büyük önem veren Ergene Belediyesinin Velimeşe Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunduğu spor salonunda gençler ücretsiz bir şekilde spor yapabilme imkanına sahip oldu. Profesyonel eğitmenler eşliğinde fitness salonunda spor yapan gençler bu güzel hizmetlerinden dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkür etti.

Ergene Belediyesinin fitness salonu hafta içi 08.00-21.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Erkek ve kadınlar için hafta içinde farklı saatlerde spor salonu hizmet verirken 18 yaş altı çocuklara ağırlık çalışması yapılmasına izin verilmiyor. 18 yaş altı gençler sadece salonda cardio bölümünde spor yapabiliyor.

Bunun yanı sıra ayrıca yine Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde bowling ve masa tenisi oynayarak keyifli vakit geçirirken, küçükler de çok farklı çocuk oyun gruplarında oyun oynayarak boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı buluyor.