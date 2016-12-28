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28 Aralık 2016 17:12

UKOME Aralık Ayı Olağan Toplantısı yapıldı

UKOME Aralık Ayı Olağan Toplantısı yapıldı

28 Aralık 2016 17:12

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda bir önceki toplantının kısa değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, komisyona gönderilen evraklar görüşülürken, ilçe belediyelerinin oluşturduğu konu ve gelen talepler görüşülerek karara bağlandı. Araştırılması ön görülen diğer konular da alt komisyonlara havale edildi. Gerçekleşen toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Bayram’da hazır bulundu.



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