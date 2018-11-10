Ulu Önder Atatürk ölümünün 80. yılında Çorlu'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. Yıl dönümünde tüm yurtta ve dış temsilciklerde ve dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Çorlu'da da anıldı.

Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan katıldılar.

Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Çorlu Belediyesi çelenklerinin anıta sunulmasının ardından çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehirde adeta hayatın durduğu iki dakikalık bölümde trafikteki araçların sürücüleri ve halk otobüslerindeki yolcular da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Atatürk Meydanı'ndaki anma programı 5. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile sona erdi.