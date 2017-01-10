Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 11:30

Uludağ özlemini Tekirdağ’da giderdi

Uludağ özlemini Tekirdağ’da giderdi

10 Ocak 2017 11:30

Tekirdağ’da bir vatandaş, Uludağ özlemini Tekirdağ’da giderdi. Uludağ’da kayak yapmayı özlediğini belirten vatandaş, kentte 35-40 santimetreye ulaşan karda kayak keyfi yaşadı.
Tekirdağ’da etkili olan kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 35-40 santime ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen 45 yaşındaki Hüseyin Karadağ, kayak takımlarını çıkararak sokakta kayak yaptı. Uzun zamandır karlı günleri beklediğini ifade eden Karadağ, kayak yapmak için Uludağ’a gitmeye gerek kalmadığını ifade etti. Karadağ, böyle bir kar yağışını 2-3 senede gördüklerini ifade ederek, bu yıl çok güzel kar yağdığını belirtti.

"Komşular camdan ilgiyle izliyorlardı"
Kar yağışını fırsat bildiğini ifade eden Karadağ, daha önce Uludağ’a birkaç kez gittiğini ve orada tecrübe edindiğini ifade ederek, "Ara sokaklarda bu özlemimizi kayak yaparak gidermiş olduk. Süleymanpaşa’nın cadde aralarında kayak yapmanın keyfini yaşıyorum. 3 gün boyunca gece gündüz her fırsatta kayak yaptım. Ben sokak arasında kayarken komşular camlardan beni ilgiyle izliyorlardı" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç