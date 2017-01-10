Tekirdağ’da bir vatandaş, Uludağ özlemini Tekirdağ’da giderdi. Uludağ’da kayak yapmayı özlediğini belirten vatandaş, kentte 35-40 santimetreye ulaşan karda kayak keyfi yaşadı.

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 35-40 santime ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen 45 yaşındaki Hüseyin Karadağ, kayak takımlarını çıkararak sokakta kayak yaptı. Uzun zamandır karlı günleri beklediğini ifade eden Karadağ, kayak yapmak için Uludağ’a gitmeye gerek kalmadığını ifade etti. Karadağ, böyle bir kar yağışını 2-3 senede gördüklerini ifade ederek, bu yıl çok güzel kar yağdığını belirtti.



"Komşular camdan ilgiyle izliyorlardı"

Kar yağışını fırsat bildiğini ifade eden Karadağ, daha önce Uludağ’a birkaç kez gittiğini ve orada tecrübe edindiğini ifade ederek, "Ara sokaklarda bu özlemimizi kayak yaparak gidermiş olduk. Süleymanpaşa’nın cadde aralarında kayak yapmanın keyfini yaşıyorum. 3 gün boyunca gece gündüz her fırsatta kayak yaptım. Ben sokak arasında kayarken komşular camlardan beni ilgiyle izliyorlardı" dedi.