Uluslararası araştırmacılar Bağcılık Enstitüsünü gezdi

Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi-(International Horticultural Congress IHC-2018) kapsamında araştırmacılar, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsüne teknik gezi düzenlendi.

Bahçe Bitkileri Derneğinin organizasyonuyla İstanbul’da düzenlenen 30. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi-(International Horticultural Congress IHC-2018) kapsamında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsüne teknik gezi düzenlendi. IHC 2018’e katılan ve aralarında İspanya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Çin, Tayvan, İngiltere, İtalya, Güney Afrika, İsrail, Kenya gibi ülkelerden bilim insanlarının bulunduğu yaklaşık 40 kişilik heyet Bağcılık Araştırma Enstitüsünde ağırlandı. Kurumda yürütülen projeler, üretim faaliyetleri ve bin 500’ün üzerinde yerli üzüm çeşidini barındıran Milli Koleksiyon Bağımız hakkında bilgiler alan heyet daha sonra laboratuvarlar ve arazide incelemelerde bulundu.

Bahçe Bitkileri konusunda dünyanın önde gelen araştırmacılarından oluşan heyete Enstitü Müdürü Dr. Cengiz Özer, Müdür Yardımcısı Gürkan Güvenç Avcı ve teknik personel eşlik etti.