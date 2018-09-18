Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan Bisanthe markasının en yeni üyesi Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı, Kumbağ Sanat Galerisi'nde başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mahpeykar Yönsel'in küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayda, Arnavutluk'tan Shkurta Haxhıu, Ukrayna'dan Snegana Melnyk ve Kata Rudakova, İtalya'dan Anita Monoscalco, Makedonya'dan Gordana Vincic, Hindistan'dan Suchismita Sahoo, Bulgaristan'dan Lora Yaneva ve Rusya'dan Anastasia Polozova eserlerini Tekirdağ için yaparken ünlü Türk ressam Tülin Onat da etkinliğe onur konuğu olarak katılıyor.

“Bir hafta boyunca beraber çalışan kadın ressamların oluşturacağı eserlerden bir sergi açacağız”

Bir hafta sürecek Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı ile ilgili açıklamalarda bulunan çalıştayın küratörü Mahpeykar Yönsel çalıştayın ilk defa düzenlemesi ve bir çok ülkeden katılımın olmasına dikkat çekti. Yönsel, “Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği kadın ressamlar çalıştayına 10 ressam katılıyor. Ben bu projenin küratörlüğünü üstlenmekteyim. Farklı ülkelerden bir araya gelen kadın ressamlarımız ile bir hafta sürecek atölye çalışmamız var. Hindistan, Makedonya, Arnavutluk, İtalya, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan'dan misafirlerimiz var. Bir de ayrıca onur konuğumuz Türkiye'nin önemli kadın ressamlarından Tülin Onat çalıştayımızda bizlerle birlikte. Bir hafta boyunca beraber çalışan kadın ressamların oluşturacağı eserlerden bir sergi açacağız. Çalıştayın temasını üzüm ve şarap perileri olarak belirledik. Üzüm ve şarap Tekirdağ için sembolik değerlerden biri. Kadın ressamlarımız bu iki temayı eserlerine yansıtacaklar“ diye konuştu.

“Hem kadın dayanışması hem de birlikte çalışmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum”

İtalyan ressam Anita Monoscalco da çalıştay ile ilgili açıklamalarda bulunurken; “Tekirdağ'a ilk kez geliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk defa kadın ressamlara özel bir çalıştaya katıldığım için çok mutluyum. Hem kadın dayanışması hem de birlikte çalışmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Aynı atölyede birçok sanatçının bir arada üretim gerçekleştirmesi çok güzel bir duygu. Bu çalıştaya davet edildiğim için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Çalışma mekanımızı ve atmosferi çok beğendim”

Şehrimize Ukrayna'dan gelen ressam Kata Rudakova ise Kumbağ Sanat Galerisi'nde gerçekleşen çalıştayın atmosferinden övgü ile bahsetti. Kata Rudakova; “Ukrayna'da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tekirdağ güzel bir şehir. Çalışma mekanımızı ve atmosferi de çok beğendim. Türkiye'de ilk kez bir çalıştaya katılıyorum. Bu güzel ülkeye, bu güzel şehre gelmeme vesile olan herkese teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

15-23 Eylül tarihleri arasında devam edecek Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı üretilen eserlerin sergilenmesi ile sona erecek.