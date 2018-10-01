UMKE Tekirdağ'dan, Kilis'e köprü oldu

Tekirdağ'dan Kilis'te oluşturulan Seyyar Sahra Hastanesinde görev yapmak üzere (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) UMKE ekibi Kilis'e gitti.

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve bölge halkına tıbbi destek veren tam donanımlı Seyyar Sahra Hastanelerine, Türkiye'nin birçok bölgesinde görevli personeller hastanelere gidip görev yapmaya devam ediyor. Seyyar hastanelerdeki donanım ve araç gereçler en iyi hastanelerde bulunan araçlar düzeyinde olup bölge halkına da gönüllüler tarafından tıbbi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'dan da görev yapmak için bir UMKE ekibi Kilis'e gitti.

1-15 Ekim tarihleri arasında Sahra Hastanesinde görev yapacak olan UMKE ekibi düzenlenen törenle uğurlandı.