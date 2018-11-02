UMKE'den temel eğitim tatbikatı

Katılımcıların bilgi ve becerisini arttırmak, afet ve olağandışı durumlarda UMKE personelinin müdahale aşamalarını test etmek için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere-Ayvasıl mevkiinde bölge tatbikatı icra edildi. Tatbikatta kayalıklar arasında ve derede senaryo gereği yaralı taşındı. Nefes kesen eğitim ve tatbikata Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Egemen Yavaş ziyarette bulunarak yerinde değerlendirdi. Dönmez, UMKE Temel Eğitimini alarak zor koşullar altında sağlık hizmetini sunmak için gönüllü olan sağlık personellerini tebrik ederek başarılar diledi.

20 gönüllü sağlık personelinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta sertifika verildi.