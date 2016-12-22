Umre yolcuları dualarla uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden Umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek 46 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Hayrabolu’dan kutsal topraklara gidecek olan Umre kafilesini yolcu etmek amacıyla Hayrabolu Çarşı Camii önünde uğurlama programı düzenlendi. Okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerden sonra kutsal topraklara uğurlanan yolcular ve yakınları duygusal anlar yaşadı.

Uğurlama programına katılan Belediye Başkan Vekili Oğuz Çakmak, umreye giden vatandaşlar ile tek tek vedalaşarak, dualarla yolcu etti. Çakmak, "İnşallah vatandaşlarımızın hayırlarla gidip gelmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Yapacakları duaların kabul olmasını diliyorum. Hayırlarla gidip gelsinler. Memleketimize, ülkemize ve Hayrabolu’muz için edecekleri hayırlı duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum" dedi.