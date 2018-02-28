AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve basın mensupları katıldı.

“Milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak “post modern” bir darbe yapılmıştır”

Basın açıklamasında bulunana AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, darbenin milletin iradesini hiçe saydığını belirterek, “Bundan 21 sene evvel bugün 28 Şubat 1997’de milletin iradesi ile seçilen hükümeti MGK kararları gölgesinde tehdit, kumpas ve antidemokratik bir biçimde bürokrasi, sivil toplum, askeriye, iş ve medya dünyasının da arasında bulunduğu bir çete tarafından istifaya zorlanmıştır. Milletimizi, devletimizin güvenliği için kurulmuş olan MGK’da alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak “post modern” bir darbe yapılmıştır” dedi.

“En güzel cevabı AK Parti’nin iktidara gelmesidir”

Darbelere rağmen milletin birbirine kenetlenmesini bozulmadığını, birlik ve beraberliğin her zaman var olduğunu ve darbecilere en güzel cevabın AK Parti’nin iktidara getirilmesini olduğunu vurgulayan Ünal, “Milletimizin 28 Şubat Darbesine en güzel cevabı AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesidir. Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar bizi laik anti-laik biçimde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştırlar ancak muvaffak olamadılar. Cumhuriyet Mitingleri adı altında illegal örgütler ile ele vererek halkı bir birine düşürmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.