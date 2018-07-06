Üniversite öğrencileri staj için TREDAŞ’ı tercih etti

Ş. (TREDAŞ) bünyesinde staj programına dahil oldu.

IC İçtaş Enerji öncülüğünde yürütülen “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi kapsamında, “Staj Senin Kariyer Senin” sloganıyla başlatılan Stajyer Programı, Trakya Bölgesi ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden büyük ilgi gördü. Staj tercihlerini TREDAŞ’tan yana kullanan 26 öğrenci, TREDAŞ bünyesinde Staj Programına dahil oldu.

Program kapsamında öğrencilere ilk olarak TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde “Oryantasyon Eğitimi” verildi. Eğitimde, IC İçtaş Enerji tanıtılarak TREDAŞ yapılanması, faaliyet konuları ve sunulan kariyer imkanları anlatıldı. İş hayatına adım atacak olan öğrencilere, özgeçmiş hazırlama ve mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca kurumsal kültür, kurumsal yazışma dili, şirketlerde kullanılan ERP ve Office programları ile İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.