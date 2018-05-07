Üniversite ve sanayi işbirliği

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) görevlisi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş nezaretinde yaklaşık 20 öğrenci, Edirne’den Ergene’ye gelerek Aysac firmasının sahibi Ramazan Yaman’dan üretimin her safhası ile yapılan iş ve işlemler konusunda bilgi aldı. Ramazan Yaman, öğrencilere firmanın kuruluşu ve bugünlere nasıl geldiğiyle ilgili olarak bilgiler aktararak sorularını yanıtladı.

Kendilerine böyle bir talep geldiğini ve seve seve kabul ettiklerini kaydeden Ramazan Yaman, "Çünkü ülkemizde gençler önümüzü açacak. Ülkemizin gelişiminde gördüğünüz bu gençler görev alacaklar. Kendilerini nasıl yetiştirecekleri ile ilgili olarak biz de onlara yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

"Bizim kullandığımız lazer teknolojisi genç arkadaşlarımızın eğitim aldığı fizik bölümünü yakından ilgilendiriyor" diyen Yaman, "Bu lazer ışınını ne kadar kuvvetli hale getirirse fizik bölümü öğrencileri ve profesörlerimiz, ülkemizin savunma sanayisinde de lazer ışınlarını lazer silahı olarak kullanabiliriz. Öğrencilerimizin gelecekte göstereceği başarı hem endüstrimizde, hem savunma sanayimizde hem de ülkemizde ciddi katkı sağlayacaktır. Biz bu manada firma olarak bu tür programların ve girişimlerin yanındayız ve destekliyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş da Ramazan Yaman ve firma personeline teşekkür etti. Firma temsilcileri ile üniversite temsilcileri üniversite-sanayi iş birliği konusunda gerekli çalışmaların yapılabileceği hususunda görüş birliğine vardı.