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Ünlü sanatçı Buray Süleymanpaşa'da konser verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Yürüyüşü ve Buray konseri düzenledi.


Sahil dolgu alanında son bulan yürüyüşün ardından etkinlikler, pop müzik sanatçısı Buray'ın konseriyle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren konsere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Buray'ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar coşku dolu bir konser yaşadı.


Konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Buray'a çiçek takdim etti. Buray'ı Tekirdağ'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Kadir Albayrak, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Buray da vatandaşlara ve konserin düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Albayrak olmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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