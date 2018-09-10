Ünlü sanatçı Simge, Tekirdağ'da konser aldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konsere, Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Bulgaristan'ın Byala Belediye Başkan Yardımcısı Kostadin Samardzhiev, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova ve Bosna Hersek'ten gelen misafirler ile çok sayıda Şarköylü müziksever katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca etkileyici performansı ile Şarköylülere unutulmaz bir gece yaşatan Simge Sağın, sevilen şarkılarını vatandaşlarla bir ağızdan söyledi. Festival coşkusunun tavan yaptığı konserde Şarköylü vatandaşlar, Simge Sağın'ın şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Konserde Simge Sağın'ın yanı sıra şarkıcı Burcu Demirtaş ile Bahar Gelir de sahne aldı. Konserin ardından Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı ve Bulgaristan'ın Byala Belediye Başkan Yardımcısı Kostadin Samardzhiev gecenin anısına sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Ayrıca konser sırasında Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen üzüm yarışmasında dereceye giren vatandaşlar, ödüllerini Şarköy Kaymakamı Yakup Güney'in elinden aldı.