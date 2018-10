Ünlü tekstilcinin ilk eşinden ikinci eşe 20 milyonluk icra takibi

2018 yılının Ocak ayında vefat eden ünlü tekstilci Cahit Ecesoy'un 1994 yılında boşandığı ilk eşi ile ikinci eşi mahkemelik oldu. İş adamının ilk eşi ikinci eşe 20 milyon liralık nafaka davası açtı.

İlk eşinden 1994 yılında boşanan iş adamı Cahit Ecesoy'un ölümünün ardından ikinci eşi ve çocuklarının karşısına 20 milyonluk yoksulluk nafakası borcu çıktı. Alınan bilgilere göre Cahit Ecesoy ilk eşinden boşanırken eşine 1994 yılı şartlarında aylık bin 300 dolar seviyesinde olan 50 milyon TL yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın her yıl 1994 yılı yüksek enflasyon koşullarında yüzde 50 oranında arttırılmasını kabul etti. Cahit Ecesoy 1995 yılında yeniden evlendi ve iki çocuğu daha oldu. Ünlü tekstilci 12 Ocak 2018 tarihinde ani bir kalp krizi ile vefat edince ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olma yaşı küçük kızları arasında miras paylaşıldı. İddiaya göre sonrasında ilk eşi, Ecesoy'un ikinci eşi ve ondan olma kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiası ile 20 milyonluk icra takibi başlattı.

Mahkeme kararından 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde ikinci eşin aracı bağlandı, evine haciz konuldu, evindeki eşyaları dahi haczedilip götürüldü.

"Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz"

Konu ile ilgili olarak avukatı aracılığı ile yazılı açıklama yapan Ecesoy'un ikinci eş Pervin Ecesoy "Benim 24 yıl önceki boşanma kararı içeriğinden bilgim yoktu. İlk eşinin nafakası bunca yıllık evliliğimizde hiçbir zaman sıkıntı olmamıştı. Ancak şimdi öğrendiğimize göre nafaka kararında yıllık yüzde 50 artış şartı varmış o zamanki enflasyon şartlarında rahmetli eşim bu artışa itiraz etmemiş. Zaten eski eşi ile aralarında hiçbir zaman sorun yoktu. Eşim her ay aralarında anlaştıkları nafakayı düzenli öderdi. Hatta ölümünden bir hafta önce bile ilk eşinin aylık nafakası olan 3 bin 500 TL'yi ödemiş. Tüm kızlarına ve torunlarına bakar özel okul masrafları ve diğer tüm masraflarını öderdi. Eşimin Selimpaşa ve Bodrum'daki yazlıklarına ben hiç gitmedim orada hep ilk eşi kalırdı. İlk eşiyle de küs değillerdi sık sık görüşürlerdi. Hatta eski eşinin ameliyatında dahi yanında refakatçisi olarak günlerce rahmetli Cahit kalmıştı. Eşim hiç bir icra takibi ve dava ile karşılaşmadı. Eşimin ilk evliliğinden olan kızları ile eşimin vefatından sonra herhangi bir dava olmadan anlaşarak miras paylaşımı yaptık. O zaman da böyle bir borç hiç konuşulmadı. Hiç gündeme getirilmedi. Şimdi ise biri üniversite ikinci sınıfta okuyan diğeri ise henüz 14 yaşında olan iki evladımla birlikte 20 milyonluk borç ile karşı karşıyayız. Eşimin sağlığındaki son ay için bizden aylık 571 bin TL nafaka istiyorlar. Çocuklarımdan dahi bu parayı istiyorlar. Eşimden çocuklarıma kalan mallara bile haciz koydular. Evimizdeki tüm eşyalar gece yarısına kadar haczedilip götürüldü, oturduğumuz evi ve her şeyimizi satarak bu parayı bizden alacaklarını söylediler. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. 14 yaşındaki kızımın bile 20 milyon nafaka borcu var. Kanunların böyle kötü niyetli insanların yanında olmaması gerekir. Çocuklarımın geleceğini kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.