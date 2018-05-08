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08 Mayıs 2018 19:43

Ünlü YouTuber Tekirdağ’da video çekti

Türkiye’nin en ünlü YouTuberlar’ından biri olan Başak Karahan son olarak Tekirdağ’a ‘Bilmediğim Şehirde 20 TL ile bir gün geçirmek’ adlı bir video çekti.

Ünlü YouTuber Tekirdağ’da video çekti

08 Mayıs 2018 19:43


YouTube tarafında ürettiği içeriklerle dikkat çeken ve YouTube camiasında bilinen en ünlü isimlerin başında gelen Başak Karahan, son olarak Tekirdağ’da bir video çekti. Yanına Buse ve Berk adlı iki YouTuber’ı da alıp, ‘Bilmediğim Şehirde 20 TL ile bir gün geçirmek’ adlı bir video çekti.


Videoda daha önce gitmediği şehirlere gidip 20 TL ile bir gün geçirmeye çalışan Karahan, Tekirdağ pazarında ve Tekirdağ’ın belirli noktalarında 20 TL ile bir gün geçirmeye çalıştı. Renkli görüntülere sahne olan vido kısa sürede milyonlara ulaştı.



Başak Karahan kimdir?


Başak Karahan, 1998 yılına Antalya’da doğdu. Eğitimine Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde devam eden Karahan, Türkiye’nin en ünlü YouTuberlar’ından Enes Batur’un kız arkadaşı olarak biliniyor. Kendine ait kanalı bulunmakta ve farklı içerikte videolar yayınlamakta. Başak Karahan, Enes Batur’un filmi olan ’Hayal mi Gerçek mi’ sinema filminde de rol almıştı.


Öte yandan, Başak Karahan’ın Youtube’da 1 buçuk milyon abonesi bulunuyor.




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