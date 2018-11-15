Üreticilere İtalyan çimi tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'da Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde üreticilere bedelsiz İtalyan çimi tohumu (reygrass) dağıtımı yapılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ildeki üreticilerin kaliteli kaba yem açığını kapatıp, elde edilen ürünün miktar ve kalitesini artırarak hayvanların sağlıklı yapıya kavuşmasını temin amacıyla dört yıl önce Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi hazırlandı. İlçelerde üreticilere bedelsiz İtalyan çimi tohumu (reygrass) dağıtımı yapılan proje çerçevesinde Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde de Kaymakam Erkan Karahan, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Engin Durgun, Elmalı Mahallesi Muhtarı Hasan Çinko ve üreticilerin katılımı ile dağıtım yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "Değerli üreticilerimiz, bu gün sizlere bir miktar kaliteli kaba yem bitkisi olan İtalyan çimi tohumu vereceğiz. Amacımız sizlerin kendi kaba ve kesif yeminizi dışarıdan satın almadan kendinizin üretme mantığını ön plana çıkartmaktır. Üretim maliyetinizi düşürüp, elde ettiğiniz ürünün miktar ve kalitesini artırarak başarılı ve devamlılığı olan bir yetiştiricilik için küçük bir katkı yaparak, bu işin önemini ortaya çıkarmak amacıyla buradayız. Bakanlık olarak her konuda yanınızdayız ve sizlere gereken yardımı yapmaya çalışıyoruz. Sizler hayvancılığı ne kadar başarılı ve kuralına uygun yaparsanız bu işten kar eder, kar ettikçe de bu işi geliştirip büyütürsünüz. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan yemleri, özellikle kaliteli kaba yemleri mutlaka kendimiz üretmeliyiz. Devamında kesif yemlerini de kendimiz üretebiliriz. Rasyon yapma konusunda ise sizlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Kendi yemini kendin üret ve rasyonunu hazırla sloganıyla 2015 yılında 4 bin 800 kilogram yonca, 2016 yılında 5 bin 360 kilogram yonca, 800 kilogram İtalyan çimi, 2017 yılında bin 250 kilogram yonca, 7 bin kilogram İtalyan çimi ve 2018 yılında ise 7 bin 450 kilogram İtalyan çimi tohumu dağıttık. 4 yıldır uygulanan bu proje çerçevesinde üreticilerimizin kendi kaba yemlerini üretip, ilerleyen yıllarda ise kesif yem ihtiyaçlarının da üretici tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu bitki, süt kalitesini ve verimini arttırmakla birlikte protein oranı samana göre çok yüksektir. Hayvanlar tarafından otlatılabildiği gibi sulama ihtiyacı olmadan yılda iki kez biçim yapılabilmektedir" dedi.

Kaymakam Karahan ise, "Bu projenin ilçemiz adına hayırlı olmasını diler, il ve ilçe personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Tören 9 üreticiye tohumların teslim edilmesi ile sona erdi.