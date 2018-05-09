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09 Mayıs 2018 09:46

Üreticilerin baş belası süne ile mücadele

Tekirdağ geneli süne zararlarıyla mücadele kapsamındaki yapılan toplantılar devam ediyor.

Üreticilerin baş belası süne ile mücadele

09 Mayıs 2018 09:46


Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaadin Zeybek, katılımı ile Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Kapaklı ve Ergene İlçeleri süne sürvey ekipleri ile bir araya geldi.


Çalışmalar hakkında bilgi alan Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, “Ekiplerimizin büyük bir hassasiyetle üreticilerimizin bir yıllık emeği olan hububat ürünlerinde oluşacak süne zararını minimum düzeyde tutmak için göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Daha sonra süne zararlısı ile ilgili durumu yerinde takip edildi.




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