Üreticiye destek için protokol imzalandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayvancılığı Geliştirme Projesinin alt bileşeni olarak 3 yıldır uyguladığı baklagil yem bitkisi tohum dağıtımını bu yıl daha da genişleterek S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliğinin yanı sıra 9 ilçede faaliyet gösteren 6 Süt Üreticileri Birliği ile protokol imzaladı. Bu kapsamda birliklere üye hayvan yetiştiricilerine teşvik amaçlı yem bitkisi tohumu dağıtacak.

Bu doğrultuda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığında, S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği, Çerkezköy-Kapaklı Süt Üreticileri Birliği, Çorlu-Ergene-Marmaraereğlisi Süt Üreticileri Birliği, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Malkara Süt Üreticileri Birliği, Saray Süt Üreticileri Birliği ve Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı.

Proje kapsamında 3 yılda bin 381 yetiştiriciye toplamda 131 bin 020 kilogram baklagil yem bitkisi tohumu dağıtıldı. 7 üretici örgüt ile yapılan işbirliği sayesinde daha fazla sayıda yetiştiriciye yem bitkisi tohumu verilerek, yem bitkilerinin hayvan beslemede ne kadar önemli olduğunun altı çizilecek. Dağıtılacak tohum bedelinin yüzde 70’lik kısmı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak, yüzde 30’luk kısmı hayvan yetiştiricisinden alınacak.

Yem bitkisi tohumundan faydalanmak için yararlanıcının hayvan sahibi olması ve bunu belgelemesi, kooperatif veya birlik üyesi olması ve bunu belgelemesi, tohum ekilecek tarlanın sahibi ya da kiracısı olduğunu tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi ile belgelemesi gerekiyor. Üreticiler müracaatlarını üyesi bulunduğu birim kooperatif veya birlik başkanlıklarına veya kooperatifin bulunduğu ilçe belediyelerine yapabilecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticinin yanında olacaklarını belirterek protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.