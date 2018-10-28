Usta yazar Ataol Behramoğlu için söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlendi

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu için söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Des' Otel'de düzenlenen ve müzisyen Haluk Çetin'in de müzik dinletisinin bulunduğu programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda Tekirdağlı sanatsever katıldı.

Söyleşi ve imza günü etkinliği öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da usta sanatçı Ataol Behramoğlu ile bir araya gelerek kendilerini Tekirdağ'da ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Programda bir konuşma yapan şair Ataol Behramoğlu, “Tekirdağ'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu güzel etkinlikte sizlerle beraber olmamı sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Türkiye rastgele bir ülke değildir. Aydınlanma yolunda çok büyük mesafeler kat etmiştir. Bunda da kadınlarımızın rolü çok büyüktür. Kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz” dedi.

Etkinlikte müzisyen Haluk Çetin'in müzik dinletisi eşliğinde kendi şiirlerini seslendiren Behramoğlu, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, usta sanatçı Behramoğlu'nun kitapları imzalaması ile sona erdi.