Ustaları köfteyi anlattı

Barbaros Bağ Evi Barbare’de düzenlenen panelde moderatör olarak Aylin Öney Tan ve Gökmen Sözen yer alırken, Kırklareli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ali Çakır Trakya Mutfak Kültürü konusunda profesyonel yiyecek ve içecek danışmanı Osman Serim de köfte ve bölgede köftenin önemi ile özellikleri konusunda sunum gerçekleştirdi.

Panelde Tekirdağ’ın yanı sıra Edirne, Keşan, Uzunköprü ve Ahmetbey köftesi ustaları lezzet sırları konusunda bilgiler vererek, iyi köftede bulunması gereken özellikleri ve püf noktalarını katılımcılarla paylaştılar.