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20 Temmuz 2018 13:31

Üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarafından Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

20 Temmuz 2018 13:31


Tekirdağ ili genelinde altyapı projelerini büyük ölçüde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.


Fen İşleri Dairesi’nin 2018 yılı programı doğrultusunda Aydoğdu Mahallesi’nde hayata geçirilen kilit taşı uygulamasında sona yaklaşıldı. Ekipler çalışmalarını Çiğdem Sokak’ta yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kilit taşı uygulamasını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yerinde takip ederek son durum hakkında personelden bilgi alıyor.


Gelinen son durum ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İl genelinde üstyapı çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle altyapı projelerimizin bittiği yerlerin üstyapısını yapıyoruz. Bu anlamda büyük mesafe kat ettik. Tüm bu hizmetlerimiz tamamlandığında Tekirdağ’ımız daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline gelecek. Çalışmalarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bizlere sabır ve hoşgörü gösteren vatandaşlara teşekkür ediyorum” dedi.




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