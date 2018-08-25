Usulsüz su kullananlara geçit yok

TESKİ, Tekirdağ genelinde abone tipi dışında su kullanımı yapan kişilere karşı denetimler yapmaya devam ediyor. Özelikle konut tipi abone sistemiyle tarımsal sulama yapan kişilere "usulsüz su kullanım" cezası uygulanıyor.

TESKİ’den yapılan açıklamada, “TESKİ tarifeler yönetmenliğine göre, idaremiz tarımsal sulama hizmeti vermemektedir. Abone, abone tipi dışında bir kullanımda bulunursa örneğin, konut abonelik tipi ile tarımsal sulama yaparsa ’usulsüz su kullanım’ cezası uygulanır” denildi.

TESKİ, Tekirdağ il genelinde denetimlerin periyodik olarak yapıldığını belirtti.