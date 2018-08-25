Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 11:54

Usulsüz su kullananlara geçit yok

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) usulsüz su kullanımına karşı denetimler yapmaya devam ediyor.

Usulsüz su kullananlara geçit yok

25 Ağustos 2018 11:54


TESKİ, Tekirdağ genelinde abone tipi dışında su kullanımı yapan kişilere karşı denetimler yapmaya devam ediyor. Özelikle konut tipi abone sistemiyle tarımsal sulama yapan kişilere "usulsüz su kullanım" cezası uygulanıyor.


TESKİ’den yapılan açıklamada, “TESKİ tarifeler yönetmenliğine göre, idaremiz tarımsal sulama hizmeti vermemektedir. Abone, abone tipi dışında bir kullanımda bulunursa örneğin, konut abonelik tipi ile tarımsal sulama yaparsa ’usulsüz su kullanım’ cezası uygulanır” denildi.


TESKİ, Tekirdağ il genelinde denetimlerin periyodik olarak yapıldığını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç