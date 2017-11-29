Uygulamalı ilk yardım eğitimi başvuruları başladı

Toplam 16 saatte tamamlanacak kurs kapsamında kursiyerlere ilk yardım bilgileri, hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirmesi, temel yaşam desteği ve uygulamalı pratik eğitim, kanamalarda ilkyardım ve uygulamalı eğitim, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta taşıma teknikleri ve uygulamalı olarak verilecek.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitimler haftada bir gün, 09.00 -13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

5 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve bir ay boyunca sürecek ilkyardım eğitimlerine 0850 450 59 59 / 3212 nolu telefondan ya da Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden başvuru yapılabilecek.