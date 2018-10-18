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Uyuşturucu operasyonunda 2 kadın yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kadın gözaltına alındı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin bir adreste yaptığı aramada 78 adet (49,55 gram) satışa hazır fişeklenmiş halde eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 326 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili S.B. ve S.B. isimli 2 kadın şahıs gözaltına alındı.


Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince 1 iş yerinde yapılan aramada 585 paket (11 bin 700 adet) içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili Y.K. isimli şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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