Uyuşturucu sevkiyatına şok baskın

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ö. isimli şüphelinin İstanbul’dan aldığı uyuşturucuyu Tekirdağ üzerinden Edirne’nin Keşan ilçesindeki sokak satıcılarına götüreceği bilgisi üzerine Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolda geniş çaplı önlem aldı.
Emniyet ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu, M.E.Ö.’nün kullandığı 06 AV 3372 plakalı otomobili Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.