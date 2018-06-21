Uyuşturucu tacirlerine jandarma darbesi

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Jandarma ekipleri son olarak Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaptıkları ortak çalışmada Kızılpınar Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri iki kişi üzerinde arama yaptı. Şüpheliler S.S. ile E.K.’nın üst aramasında 14 fişek kokain, 200 gram sentetik uyuşturucu madde ile 60 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri dün sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.