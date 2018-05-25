Uyuşturucu yuvaları metruk binalar tek tek yıkılıyor

Malkara Belediyesi vatandaşların, uyuşturucu bağımlısı ve alkollü kişilerin metruk binaları sürekli kullanılmasına gösterdikleri tepkileri dikkate alarak yıkım çalışması başlattı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde ikamet edilmeyen yapılar ile yapı bütünlüğü bozulmuş ve yıkılma tehlikesi olan, aynı zamanda emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor.

Yıkım sırasında zabıta ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaşlı bir vatandaş, kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığı evinin yanı başındaki metruk binanın yıkılmasına sevindiğini belirterek, Malkara Belediyesine teşekkür etti.