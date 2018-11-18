Uyuşturucudan 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde tespit edilen bir zanlı üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, 138 fişek (89 gram) eroin maddesiyle uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 430 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili T.T. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.