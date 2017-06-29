Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa’da ilçesi Turgut Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan T.A. isimli şahıs üzerinde yapılan arama sonucu 3 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesinde de M.C. isimli şahıstan 2 fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı.

Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde kullanan A.E. isimli şahıs yakalanıp, yapılan üst aramasında 13 adet yeşil reçeteli hap muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Çerkezköy ilçesinin Gazi Osmanpaşa, Bağlık, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Yıldırım Beyazıt OSB Mahallelerinde de çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan S.G. isimli şahıs üzerinden 2 fişek bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan B.K. isimli şahıstan ise 4 adet uyuşturucu hap ile 1 fişek bonzai ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve bıçak muhafaza altına alınırken, bıçak ile ilgili ayrıca 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.

M.T. isimli şahıstan da 3 fişek (2.22 gram) esrar maddesi ele geçirildi. Başka bir olayda polis ekipleri tarafında durdurulan araç içerisinde 5.15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan F.B. ve C.B. isimli şahıslar maddenin kendilerine ait olmadığını beyan ederken, şüphelilerin kan örnekleri alındı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.