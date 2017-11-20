Uyuşturucuyla mücadele konferansı

Barış Tırpan, Çorlu’da gençlerin en önemli sorunlarından biri ve her geçen gün daha da büyüyen uyuşturucu konusu ile herkesin etkin bir şekilde mücadele etmesini ve kimsenin sorumluluktan kaçmadan elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Daha önce Çorlu’da uyuşturucuya hayır yürüyüşü düzenleyen MHP Çorlu İlçe Teşkilatı, şimdi de uyuşturucu ile mücadele, koordinasyon ve işbirliği kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin sağlığa etkileri konulu konferans düzenledi. Konferansta Çorlu Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Korkut Budak, Özel Çorlu Reyap Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloisi Uzmanı Dr. Günay Kaya ve Özel Çorlu Vega Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Tekataş konuşmacı olarak yer aldılar ve uyuşturucunun zararları konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde düzenlenen konferansa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, Barış Tırpan, AK Parti Çorlu İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Uylaş, Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkan Yardımcıları Murat Vakitçi ve Oktay Çalışkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Düzenlenen programla ilgili olarak bilgi veren Barış Tırpan, ”Uyuşturucu konusundaki çalışmalarımızı programlar dahilinde sürdürüyoruz. Önce farkındalığı arttırma adına yürüyüş tertipledik. Şimdi de hiçbir siyasi parti simgesi ve amblemi olmadan Çorlu’nun tüm kurumlarının, siyasi partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla konferans gerçekleştirdik. Sonunda bu illetten kurtulma adına kentsel dönüşüme kadar uzanacak çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaları yaparken siyasi hiçbir kaygımız yok. Tek kaygımız gençlerimiz. Gençlerimizi uyuşturucunun her türlüsünden uzak tutma adına bu çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kamuoyundan, Çorlu halkından karşılık buldukça motivasyonumuz daha da artıyor” dedi.

Tırpan ayrıca, Çorlu’da gençlerin en önemli sorunlarından biri ve her geçen gün daha da büyüyen uyuşturucu konusu ile herkesin etkin bir şekilde mücadele etmesini ve kimsenin sorumluluktan kaçmadan elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.