Uzmanından kış aylarında saç ve cilt bakımı

İrem Ertürk, kış aylarında saç ve cilt bakımı hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. İrem Ertürk kış aylarında soğuyan havanın vücut ısısının kaybolmasına, kan dolaşımının azalmasına, ter ve yağ bezlerinin daha yavaş çalışmasına neden olduğunu belirterek, "Kan dolaşımı yavaşladığında, cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddeleri alması zorlaşır. Cilt kuruluğu başlar ve cilt yağ kaybetmeye başlar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlamalar, pullanmalar görülür ve cildin erken yaşlanma süreci başlar" dedi.

"Günde en az 3 kez cilt tipine uygun bir nemlendirici ile cildimizi nemlendirmeliyiz"

Kış mevsimini son derece güzel bir saç ve cilt ile geçirmenin mümkün olduğunu aktaran Uzm. Dr. Ertürk, "Ellerimiz ve yüzümüz kış mevsiminde soğuktan kuruyup çatlayacağı için mümkünse her su ile temastan sonra, günde en az 3 kez cilt tipine uygun bir nemlendirici ile cildimizi nemlendirmeliyiz. Kesinlikle alkol içeren toniklerin kullanılması önerilmez. Bu tonikler cilt tarafından oluşturulan bakteriyel koruma tabakasını kaldırırlar. Zamanla kaşıntı, aşırı kuruluk ve ciltte lekelenme gelişir. Yüzünüze düzenli olarak peeling yapmalı, zengin içerikli bir gece kremi kullanmalı ve mümkünse nemlendirici içeren, leke önleyici, anti-aging etkili, güneş koruma faktörlü bir krem tercih edilmeli. Günde 2 kez yüz ve boyun temizliğinizi atlamayın. Kış aylarında sabah ve akşam düzenli yaptığınız cilt temizliği ve bakımında, önce sıcağa yakın ılık su kullanmanız, cildinizi durularken sonlara doğru soğuk su ile bitirmeniz cildinize şok etkisi yaratarak kan dolaşımını artırır. Parfümlerdeki alkol de cildimizi kurutabilir. Ama parfüm sürmemektense basit bir formülle cildinizin kurumasını önleyebilirsiniz, parfümü sadece giysilerinize sıkın. Dudakların gece kremle nemlendirilmesi önemlidir. Dudak çevresindeki çatlamaları önler. Gündüz güzel bir dudak balmı ile dudakları korumalısınız. Dudaklarınızı yalamaktan kaçınmalısınız. Özellikle erkeklerde, tıraş olmadan önce köpük 3 dakika ciltte bekletilmeli ve tıraş tüylerin çıkış yönünde yapılmalı, aksi takdirde kıl dönmesi, batıklar ve tahriş oluşur. Tıraş bıçakları en fazla 4-5 kez kullanım sonrası kesinlikle değiştirilmeli. Bu durumda cilt tahriş riski azalır. Bol su içmek sadece yaz aylarında değil kışın da gerekiyor. Biz o kadar susamasak bile cildimizin suya ihtiyacı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Karlı ortamda güneş koruyucu kullanımı daha da önemlidir"

Yağmurlu havalarda bile ultraviyole ışınlar vücuda ulaştığı için kış mevsiminde de en az 30 SPF güneş koruyucu kullanılmasını öneren Uzm. Dr. Ertürk, "Karlı ortamda güneş koruyucu kullanımı daha da önemlidir. Cilt yaşlanmasını önlemek için saç-tırnak bakımı açısından, hem krem hem de ağızdan çinko, A,E,C içerikli kremler ve antioksidan etkisi olan diğer ürünlerin doktora danışarak kullanılması önerilir. Alkol içerikli saç bakım ürünleri yerine argan yağı gibi nemlendiricileri tercih etmeliyiz. Saç kurutma makineleri ve düzleştiricilerin kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Uzm. Dr. Ertürk kış mevsiminde cilt problemlerinin çözümü olabileceğini ifade ederek, "Eğer cildinizde leke, kırışıklık ve sarkma gibi problemler varsa, kış mevsimi bunlara çözüm bulmak için en uygun zaman. Kimyasal peeling, mezoterapi gibi uygulamaların özellikle güneşin aktif olmadığı kış aylarında yapılması gerekir" dedi.