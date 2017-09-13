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13 Eylül 2017 21:04

Üzüm yarışmasına başvuran üreticilerin bağları incelenmeye başladı

Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sofralık Üzüm Yarışması için başvuran üreticilerin bağları jüri heyeti tarafından incelenmeye başlandı.

Üzüm yarışmasına başvuran üreticilerin bağları incelenmeye başladı

13 Eylül 2017 21:04


Sofralık Üzüm Yarışması için konusunda uzman isimlerden oluşturulan yarışma jürisinde Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Fehmi Yayla, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nden Seda Gökgöz, Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Savaş Çelik, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünden Serkan Candar, Tekirdağ Ziraat Odası’ndan Salim Bulut ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden bir temsilci bulunuyor.



12 üretici 5 çeşit üzüm ile yarışacak


Şu an için 12 üzüm üreticisinin katıldığı yarışmada jüri tek tek tüm bağları dolaşırken değerlendirmeye alınan üzüm çeşitleri ise Michel Palieri, Red Glop, Alfonse, Yapıncak ve Erenköy Beyaz’ından oluşuyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Jüri Başkanı Fehmi Yayla yarışmanın kriterlerinden bahsederken, “Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘En İyi Sofralık Üzüm Yarışması’ jürisi olarak yarışmaya katılan üreticilerin bağlarını geziyoruz. Bağın en az 3 dekar olması, Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunması, aynı tip üzümlerin yer alması ve sofralık üzümlerden oluşması kriterlerimizin bazılarını oluşturuyor” dedi.


Değerlendirme süreci ile sözlerine devam eden Yayla, “Üzümde kalite kriterlerini seçerken dikkat ettiğimiz şey tane ve salkım. Bağın genel durumunu da değerlendirip inceliyoruz. Bağın alan miktarı, köye uzaklığı ve konumu da yapacağımız değerlendirmeyi etkileyen noktalardan biri” diye konuştu.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 3.’sü gerçekleştirilecek Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sofralık Üzüm Yarışması sonuçları jürinin inceleme ve değerlendirmelerinin ardından 23 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de sahil dolgu alanında yapılacak ödül töreni ile sona erecek.




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