O gece, milletin demokrasi ve bağımsızlık arzusu ile sömürgeci küresel güçlerin göğüs göğse çarpıştığı gecedir" dedi.

Vali Ceylan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Vali Ceylan, mesajında "Aziz milletimiz, bundan tam iki yıl önce, tarih boyunca defalarca maruz kaldığı ihanetlerin en sonuncusu ve en aşağılıkça olanına tanık oldu" ifadelerini kullanarak, "Kendilerini askeri üniforma ile kamufle eden FETÖ/PDY’ye bağlı vatan hainleri aziz Türk milletinin, milli iradesine karşı bir darbe teşebbüsünde bulunuldu. Teröristler, yüce Türk milleti tarafından kendilerine emanet edilen silahları, milletin iradesini gasp etmek için kullandılar" dedi.

"15 Temmuz gecesi tarihimizin kırılma noktalarından biridir"

O gece, milletin demokrasi ve bağımsızlık arzusu ile sömürgeci küresel güçlerin göğüs göğse çarpıştığı gecedir. Milletin iradesini ele geçirmeye çalışan teröristlerin, 15 Temmuz gecesi hesap edemediği bir şey vardı, o da aziz milletimizin vatan sevgisi, demokrasi ve bağımsızlık bilinciydi. Yazılı tarihimizin her sayfasında ihanete karşı savaşan ve bağımsızlık için mücadele eden milletimiz, o gece ihanetin karşısına çıkmakta bir an bile tereddüt etmemiş, tüfeğin, tankın, topun karşısında dimdik durmuş, demokrasiye sıkılan kurşunlara gövdesini siper etmiştir. O zifiri karanlık gece millet iradesiyle aydınlanmış, Türk milleti bağımsızlığını ve sonsuza dek bağımsız kalma kararlığını tüm dünyaya yüksek sesle haykırmıştır" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz’un kahramanları asla unutulmayacaktır"

Ceylan, son olarak 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olan vatandaşları anarak şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine sahip çıktığı kutlu bir gecedir. Şundan eminiz ki, Türk tarihi o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 249 şehidimizi ve 2 bin 193 gazimizi nesilden nesle aktaracak, 15 Temmuz’un kahramanları asla unutulmayacaktır.15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün sene-i devriyesi münasebetiyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."