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15 Eylül 2017 09:24

Vali Ceylan, 50. Balkan Yelken Şampiyonunu ağırladı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 50.

Vali Ceylan, 50. Balkan Yelken Şampiyonunu ağırladı

15 Eylül 2017 09:24

Balkan Yelken Şampiyonası’nda Laser 4.7 Kızlar sınıfında altın madalya kazanan Zülal Alev Erkan’ı ağırladı.


5-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Almanya ve İtalya’dan toplamda 204 sporcunun katılımıyla Tekirdağ’da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası’nda Laser 4.7 Kızlar sınıfında altın madalya kazanan Zülal Alev Erkan, Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ceylan, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette Gençlik Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve yelken sporu temsilcileri Zülal Alev Erkan’a eşlik etti.




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