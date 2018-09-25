Sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle görüşen Vali Ceylan, Okul Müdürü Lütfiye Sertdamar'dan anaokulunun faaliyetleri, uygulamaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Daha Sonra Okul İdarecileri ve öğretmenler bir araya gelen Vali Ceylan; “Amacımız okullardaki sorunları yerinde görmek, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılması gerekenleri birlikte değerlendirmektir. Bu amaçla okullarımızı ziyaret ediyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlerin çalıştığı yaş grubundaki çocuklar ailelerin ve siz öğretmenlerin takibine daha fazla gereksinim duymaktadırlar. Geçtiğimiz zamanlarda yazılı ya da görsel basında çıkan servislerle ilgili olumsuz haberleri biliyorsunuz. Bu tür olumsuzluklara mahal vermemek için sizlerin ve ailelerin daha dikkatli davranması gerekmektedir. Eğitim hayatının temel taşı olan anaokulları, sizlerin vereceği kaliteli eğitimle daha verimli ve başarılı çocuklar yetiştirilmesini sağlayacaktır. Burada siz öğretmelerimiz çocuklarımızın aileleri ile kaynaşarak, bir aile ortamı içerisinde çocuklarımıza hem okullarını sevdirecek hem de gelecek için onları yetiştirmek açısından anlamlı bir görev üstleneceksiniz” dedi.

Vali Ceylan, okul yöneticileri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından okuldan ayrıldı.